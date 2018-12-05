ЕК предлагает увеличить бюджет ЕС по инфоборьбе с Россией

Еврокомиссия предлагает в 2019 году увеличить более чем в 2,5 раза, до 5 млн евро, финансирование оперативной группы по стратегическим коммуникациям East StratCom Task Force, одной из главных задач которой является "противодействие российским дезинформационным кампаниям", сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

"Еврокомиссия предлагает увеличить бюджет с 1,8 миллиона евро до 5 миллионов евро в 2019 году", - сказал собеседник агентства.

По его словам, официально о решении исполнительной коллегии ЕС будет объявлено в среду, когда Еврокомиссия обнародует план борьбы с дезинформацией в преддверии выборов в Европарламент в мае 2019 года. План будет представлен на утверждение саммита ЕС 13-14 декабря в Брюсселе.

Издание Politico ранее сообщило, что Еврокомиссия планирует попросить компании, включая Facebook, Twitter и Google, представлять ежемесячные отчеты о "российских кампаниях по дезинформации" в преддверии майских выборов.

На специальных слушаниях в январе этого года депутаты Европарламента призвали исполнительные органы ЕС резко увеличить финансирование борьбы с российскими СМИ. При этом ряд депутатов заявили, что такой подход является лишь поиском виновных в собственных проблемах Европы и отражает нежелание признать ложь в европейских СМИ, финансируемых за счёт государства.

Еврокомиссар по безопасности Джулиан Кинг утверждал на заседании, что East StratCom Task Force, созданная в марте 2015 года решением глав государств и правительств ЕС в рамках кампании "ЕС против дезинформации", за два года раскрыла более 3,5 тысяч случаев дезинформации против Евросоюза.

Европарламент со своей стороны создал специальное подразделение "по защите репутации Европарламента, включая реагирование на "фейковые новости".