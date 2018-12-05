Последнее обновление: 05.12.2018 10:53

Украина инициирует в ООН обсуждение российских угроз в Черном и Азовском морях

В среду, 5 декабря, Украина проведет в штаб-квартире ООН заседание, во время которого подробно проинформирует международное сообщество о вызовах и угрозах, которые РФ создает в Черном и Азовском морях. Об этом сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко в эксклюзивном комментарии Укринформу.

”В среду делегация Украины проведет для государств-членов ООН брифинг относительно ситуации безопасности в Черном и Азовском морях в свете недавних агрессивных действий Российской Федерации в Керченском проливе”, - заявил он.

Николенко рассказал, что на заседании под председательством заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль речь пойдет о поиске практических шагов, которые необходимы, чтобы освободить пленных украинских моряков и корабли ВМС ВС Украины, обеспечить свободу судоходства в Черном и Азовском морях и восстановить безопасность в регионе.

“Конечно, мы будем ставить перед международным сообществом вопрос усиления санкций против России как пока единственного действенного механизма сдерживания неуемных аппетитов Кремля”, - отметил украинский дипломат.

Он также напомнил, что сейчас Украина продвигает в Генеральной Ассамблее ООН проект новой резолюции об угрозе милитаризации Россией оккупированного Крыма.

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