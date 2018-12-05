Немецкие либералы призывают к давлению на РФ из-за договора о ракетах

Либералы в ФРГ призвали федеральное правительство к диалогу с Россией после заявления госсекретаря США Майкла Помпео о возможной приостановке выполнения Вашингтоном Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) через 60 дней.

Как во вторник, 4 декабря, отметил зампредседателя фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александер Ламбсдорф, у Запада есть время для оказания давления на Москву.

"Партнеры по НАТО должны в ближайшие два месяца активно" воспользоваться возможностью и "настоятельно побудить Россию к соблюдению соглашения", подчеркнул он.

"В данном вопросе Германии следует взять на себя ведущую роль", - отметил Ламбсдорф. Он также напомнил об озвученной министром иностранных дел ФРГ Хайко Масом инициативе по глобальному контролю за вооружениями.

"Теперь у него есть возможность подкрепить свои слова действиями", - добавил один из руководителей СвДП.

Ранее США дали РФ 60 дней на возвращение к соблюдению Договора о РСМД. Это соглашение Вашингтон и Москва заключили в 1987 году. Согласно нему, они полностью уничтожили ракеты наземного базирования с дальностью поражения от 500 до 5500 километров. Тем не менее, уже несколько лет США обвиняют Россию в нарушении ДРСМД в связи с тем, что РФ разрабатывает ракетную систему 9М729. Прошлой зимой Москва признала существование этой категории вооружений, созданной ОКБ "Новатор", однако утверждает, что она соответствует договору.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал 60 дней "последним шансом" для России возвратиться к исполнению ДРСМД.