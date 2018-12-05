США дали России 60 дней на выполнение договора о контроле над вооружениями

США во вторник выдвинули России ультиматум, дав 60 дней на то, чтобы сознаться в том, что Вашингтон называет нарушением договора о контроле над вооружениями, и сообщив, что только Москва может спасти сделку.

Союзники Вашингтона в НАТО во главе с Германией на встрече в Брюсселе призвали госсекретаря США Майка Помпео сделать последний дипломатический рывок перед тем, как выйти из заключенного в 1987 году Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), опасаясь новой гонки вооружений в Европе.

“У России есть последний шанс, чтобы доказать, что она соблюдает условия договора... но нам также придется начать готовиться к тому, что он может быть разорван”, - сказал журналистам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Министры иностранных дел НАТО договорились формально обвинить Россию в “существенном нарушении” соглашения в заявлении в поддержку США, после того как Помпео проинформировал альянс о нарушениях со стороны Москвы и намерении президента США Дональда Трампа выйти из соглашения.

Россия отрицает, что разрабатывает крылатые ракеты наземного базирования средней дальности, способные нести ядерные боеголовки и за короткое время достичь европейских городов.

“Их дальность представляет для Европы прямую угрозу”, - сказал Помпео о ракетах, также известных как “Новатор” 9М729. Он отметил, что действия России “существенно подрывают национальную безопасность Америки и наших союзников”.

Помпео сказал, что власти США поднимали этот вопрос как минимум 30 раз с 2013 года, но сталкивались с тем, что он назвал отрицанием и противодействием.

Он также сказал, что у США есть доказательства того, что испытательные пуски производились с одного и того же места в России, полигона Капустин Яр вблизи Волгограда.

“В свете этих фактов США обвиняют Россию в существенном нарушении договора и приостановят исполнения своих обязательств... через 60 дней, если Россия не будет полностью и достоверно выполнять (договор)”, - сказал Помпео.

Вашингтон сообщил, что будет вынужден восстановить военный баланс в Европе по прошествии 60 дней, но Помпео отказался от более детальных комментариев, сказав лишь, что до этого времени США не будут проводить испытания новых ракет и размещать их.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник отвергла обвинения США, сказав, что Москва выполняет условия соглашения.

“Россия неукоснительно соблюдает положения договора. Американской стороне это известно”, - цитирует Захарову агентство ТАСС.