Самыми посещаемыми городами мира в 2018 году стали Гонконг, Бангкок и Лондон

Эксперты аналитической компании Euromonitor назвали самые посещаемые города мира в 2018 году, ими стали Гонконг, Бангкок и Лондон. Исследование компании охватило 600 городов, сто из которых вошли в итоговый рейтинг.

Эксперты посчитали зарубежных туристов, которые провели в городе не менее суток не зависимо от цели визита. Статистика не включала местных туристов, рабочих и студентов, которые находятся в стране больше года.

Рейтинг городов возглавил Гонконг (29,8 млн прибытий), затем следуют Бангкок (23,7 млн) и Лондон (20,7 млн). На лидирующих позициях также Макао (18,9 млн) и Сингапур (18,6 млн). В топ-10 вошли Париж, Дубай, Нью-Йорк, столица Малайзии Куала-Лумпур и китайский город Шэньчжэнь.

Таким образом, шесть из десяти наиболее популярных городов оказались в Азии.

Среди европейских городов самыми посещаемыми стали Стамбул, Рим, Анталья, Прага, Амстердам, Барселона, Милан и Вена.

Наиболее популярными городами США эксперты признали Майами, Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Орландо и Сан-Франциско.