В Финляндии запустили первый в мире беспилотный паром

Технологическая компания Rolls-Royce и паромная компания Finferries совместно разрабатывают беспилотные технологии для мореходства в Финляндии.

"Технологическая компания Rolls-Royce и паромная компания Finferries совместно разрабатывают беспилотные технологии для мореходства (в Финляндии — ред.)", - говорится в сообщении Yle.

Во время рейса Falco пассажиры и экипаж стали участниками первого в мире путешествия на беспилотном пароме.

Отмечается, что паром Falco, перевозящий около 50 автомобилей, на данный момент служит в качестве запасного судна. На нем установлена беспилотная технология, разработанная в центре по исследованиям и разработке продукции Rolls-Royce в Турку.

С помощью новейших технологий паром движется автономно или с помощью системы дистанционного управления. Автономную технологию тестировали на Falco, и тестирование еще продолжается.

В Finnferries верят, что новые технологии помогают сократить влияние человеческого фактора.

"Мы верим, что улучшаем безопасность, энергоэффективность и надежность наших судов", - говорит исполнительный директор компании Матс Русин.