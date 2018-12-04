Xiaomi обошла Apple и стала лидером мирового рынка носимых устройств

Китайская компания Xiaomi увеличила продажи "умных" часов и браслетов на 90,9% в третьем квартале 2018 года и стала лидером мирового рынка таких устройств, говорится в отчете исследовательской компании International Data Corporation (IDC).

Всего в июле-сентябре компания реализовала 6,9 млн устройств по сравнению с 3,6 млн за аналогичный период в 2017 году. Во многом рост вызван популярностью фитнес-браслетов Mi Band 3.

Таким образом, Xiaomi обошла Apple, которая увеличила поставки на 54%, до 4,2 млн, и прошлогоднего лидера Fitbit, продемонстрировавшего снижение продаж на 3,1%, до 3,5 млн.

Четвертое и пятое место заняли китайская Huawei (рост на 20,3%, до 1,9 млн устройств) и южнокорейская Samsung (+91%, 1,8 млн).

Совокупные мировые продажи носимых устройств в третьем квартале выросли на 21,7%, до 32 млн единиц. При этом эксперты IDC отмечают, что рост вызван главным образом увеличением спроса на базовые устройства, преимущественно представленные фитнес-браслетами, а не на дорогие "умные" часы.

Вместе с тем четвертое поколение часов Apple Watch было представлено в самом конце третьего квартала, и основной всплеск продаж, скорее всего, придется на четвертый квартал, прогнозируют эксперты IDC.