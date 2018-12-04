Последнее обновление: 04.12.2018 17:55

Суду ЕС предложили признать право Лондона отозвать уведомление о Brexit

Генеральный адвокат Суда ЕС предлагает судебной инстанции признать, что статья 50 договора Евросоюза, на основании которой Британия выходит из ЕС, оставляет стране право в одностороннем порядке отменить свое решение.

Соответствующее мнение было распространено во вторник пресс-службой Суда ЕС.

"Генеральный адвокат Кампос Санчес-Бордона предлагает, чтобы суд объявил, что статья 50 договора допускает односторонний отзыв уведомления о намерении выйти из ЕС. Такая возможность сохраняется до тех пор, пока соглашение о выходе не будет официально заключено", — говорится в сообщении.

Поскольку парламент Великобритании должен дать свое окончательное одобрение соглашению, ряд британских парламентариев считают, что, если уведомление о намерении выйти из договора будет отозвано, это откроет возможность для Великобритании остаться в ЕС.

Правительство Великобритании полагает, что рассмотрение этого вопроса судом не может считаться приемлемым, так как носит гипотетический и теоретический характер и нет никаких признаков, что правительство Великобритании или парламент намерены отозвать уведомление о Brexit.

По мнению же генерального адвоката, "право на окончательное и единообразное толкование статьи 50 принадлежит суду, который должен провести значительную работу по толкованию с тем, чтобы определить, позволяет ли эта статья уведомлять о намерении выйти из договора в одностороннем порядке".

Мнение генерального адвоката не является обязательным для суда. Роль генеральных адвокатов заключается в том, чтобы предложить суду правовое решение дел, за которые они несут ответственность. В настоящее время судьи суда только приступают к рассмотрению этого дела. Решение будет вынесено позднее.

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