Украина готовит иск в Международный суд ООН

Украина собирается подать иск в Международный суд ООН, требуя признать ответственность России за акт агрессии в Керченском проливе. Об этом в понедельник заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Готовится иск в Международный суд ООН в связи с актом агрессии. Документ этот уже зафиксирован. Об ответственности Российской Федерации за агрессию против нашего государства ", - отметил он в интервью телеканалу ICTV.

По словам Порошенко, большинство взятых в плен моряков "отказались признавать этот (российский - Ред.) суд" и "заняли твердую проукраинскую позицию". "Это настоящие герои, которые спасли страну от возможной агрессии. И они заслуживают всяческой поддержки украинского народа", - подчеркнул он. Для возвращения украинских моряков и признания российской агрессии необходимо "объединить усилия всего мира", заверил Порошенко.

Между тем Украина, согласно сделанному накануне заявлению президента, стягивает к границе с Россией дополнительные силы. Петр Порошенко и председатель Верховной рады Андрей Парубий подписали указ о введении военного положения 28 ноября. Этот режим действует на протяжении 30 суток в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем. По словам президента, военное положение является "превентивной мерой". Это время будет использовано, чтобы укрепить оборону страны и способность защитить ее граждан, подчеркнул глава государства.