Договор о дружбе России и Украины может перестать действовать с 1 апреля

Действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией может быть прекращено с 1 апреля 2019 года, сообщается на сайте Верховной рады.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении действия договора с РФ о дружбе и сотрудничестве. Спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил, что документ могут вынести на рассмотрение Рады Украины на этой неделе, уже в четверг.

"Одобрение проекта закона… позволит завершить внутригосударственные процедуры, необходимые для прекращения действия договора в связи с завершением очередного десятилетнего периода 31 марта 2019 года", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.