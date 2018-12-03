Последнее обновление: 03.12.2018 18:00

Договор о дружбе России и Украины может перестать действовать с 1 апреля

Действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией может быть прекращено с 1 апреля 2019 года, сообщается на сайте Верховной рады.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении действия договора с РФ о дружбе и сотрудничестве. Спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил, что документ могут вынести на рассмотрение Рады Украины на этой неделе, уже в четверг.

"Одобрение проекта закона… позволит завершить внутригосударственные процедуры, необходимые для прекращения действия договора в связи с завершением очередного десятилетнего периода 31 марта 2019 года", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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