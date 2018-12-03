Союзник Меркель призвала к мерам в отношении Северного потока-2

Германия должна отреагировать на насущные, растущие политические опасения вокруг проекта Северный поток-2 на фоне захвата Россией трех украинских кораблей и их команд вблизи Крыма, сказала в воскресенье высокопоставленный политик из партии канцлера Ангелы Меркель.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, возглавляющая борьбу за пост лидера Христианско-демократического союза, сказала в интервью телеканалу ARD, что отказ от политической поддержки проекта будет “слишком радикальным”, но Берлин может сократить планируемый объем транзита газа через трубопровод.

Россия сопротивляется международным призывам освободить украинские корабли, которые в конце ноября задержала вблизи Крыма, аннексированного у Украины в 2014 году. Москва обвинила моряков в нарушении госграницы РФ, с чем не согласен Киев.

После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в субботу Меркель призвала Россию освободить моряков и обеспечить свободу судоходства в Азовском море, но воздержалась от поддержки введения дополнительных санкций против Москвы.

В пятницу Крамп-Карренбауэр призвала ЕС и США рассмотреть возможный запрет на вход в свои порты для российских судов, идущих из Азовского моря.

В интервью ARD в воскресенье она сказала, что пришло время занять более жесткую позицию в отношении действий России, включая аннексию Крыма и поддержку мятежников на востоке Украины.

Ожидается, что поставки газа в Европу через Северный поток-2 начнутся в конце 2019 года и позволят Газпрому прекратить прокачивать газ через Украину. Газопровод соединяет Россию и Германию по Балтийскому морю, проходя через акватории Финляндии, Швеции и Дании.

США, Украина и восточноевропейские государства выступают против проекта, говоря, что он навредит Киеву. Вашингтон также считает, что новый трубопровод сделает Германию зависимой от России на несколько ближайших десятилетий.