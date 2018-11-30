Госдеп США одобрил продажу Польше новых ракетных систем

Госдепартамент США принял решение одобрить продажу Польше 20 высокомобильных ракетно-артиллерийских систем HIMARS M142 и другого оборудования. Об этом сообщает в четверг, 29 ноября, Управление военного сотрудничества Минобороны США, которое уведомило о возможной продаже Конгресс США, направив ему необходимую документацию.

Помимо систем HIMARS Польша намерена приобрести у США также 30 тактических ракетных комплексов ATACMS и в общей сложности 45 управляемых ракетных комплексов залпового огня M31 и M30A1. Общая сумма сделки оценивается в 655 млн долларов.

Усиление безопасности Польши - союзника США по НАТО - послужит поддержкой для внешней политики и национальной безопасности США и станет важным фактором для политической стабильности и экономического прогресса в Европе, отмечается в заявлении американского ведомства. Сделка осуществляется в соответствии с усилиями Вашингтона по обеспечению ключевых союзников в Восточной Европе современными системами вооружений и не изменит баланс сил в регионе, говорится в документе.