Последнее обновление: 30.11.2018 17:44

Пентагон заказал разработку экзоскелетов для нового поколения "суперсолдат"

Минобороны США выделило несколько миллионов долларов на разработку экспериментальных экзоскелетов для солдат - специальной экипировки, которая позволит сделать военных сильнее и выносливее.

По словам экспертов, инвестиции являются частью более масштабной стратегии разработки современной экипировки для нового поколения “суперсолдат”.

Технологию разрабатывает Lockheed Martin Corp по лицензии базирующейся в Канаде компании B-TEMIA. Канадская фирма впервые разработала экзоскелеты для помощи людям, испытывающим трудности с передвижением из-за различных недугов, например, рассеянного склероза или тяжелого остеоартрита.

Экзоскелет, который надевается поверх брюк, использует набор сенсоров, искусственный разум и другие технологии, дополняя естественные движения человека.

Интерес американских военных к подобным технологиям понятен: сейчас солдаты отправляются в зоны боевых действий с тяжелой, но незаменимой экипировкой - броней, приборами ночного видения и усовершенствованными рациями.

Общий вес такой экипировки может составлять 40-64 килограмма, в то время как рекомендуемый потолок - 23 килограмма.

Lockheed Martin сообщила в четверг, что получила контракт от Исследовательского центра солдатского снаряжения армии США на сумму $6,9 миллиона для разработки экзоскелета ONYX в рамках двухлетнего соглашения.

Кит Максвелл, который руководит отделом технологий экзоскелета в подразделении Lockheed Martin Missiles and Fire Control, сказал, что в ходе испытаний люди, на которых была подобная экипировка, оказались гораздо выносливее.

По его словам, стоимость каждого экзоскелета может составить десятки тысяч долларов.

По словам Сэмюэля Бендетта из американского исследовательского центра Center for Naval Analyses, Россия и Китай также вкладываются в технологии экзоскелета “одновременно” с Вашингтоном. Бендетт сказал, что Россия работает над несколькими версиями экзоскелетов, одну из которых недавно испытала в Сирии.

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