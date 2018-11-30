Газпром изучит бронирование мощностей прокачки газа через Болгарию

Газпром изучит вопрос бронирования мощностей для транспорта газа из Турции в Европу через Болгарию.

“На сегодня Газпром планирует принять участие в процедуре бронирования мощностей, однако решение будет приниматься с учетом условий бронирования, которые будут известны по объявлении начала фазы 3 процедуры”, - говорится в сообщении Газпрома.

Газпром внимательно следит за развитием проекта по расширению национальной газотранспортной сети Болгарии, реализуемого компанией Булгартрансгаз на участке от болгаро-турецкой до болгаро-сербской границы, сообщил концерн.

Ранее сообщилось, что Газпром определился с маршрутом поставок по трансчерноморскому газопроводу Турецкий поток, он пройдет через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию.