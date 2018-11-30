Последнее обновление: 30.11.2018 12:40

Глава МИД Украины выступил за разрыв дипотношений с Россией

На фоне военного инцидента в Керченском проливе министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил за прекращение дипломатических отношений с Россией.

"Я лично и эмоционально считаю, что нам не нужны дипломатические отношения с Россией. Я даже вел переговоры с некоторыми странами относительно возможности нашего представления, но они четко сказали, что, учитывая весь масштаб, мы можем быть только формальным почтовым ящиком. Они (дипломаты иностранных государств) по определению не смогут делать то, что делают наши дипломаты сегодня", - сказал Климкин в эфире ток-шоу "Право на власть" в четверг, 29 ноября.

Глава внешнеполитического ведомства Украины отметил, что он выступает за разрыв дипотношений с Москвой, несмотря на то, что на территории России находятся 3,5 млн граждан Украины. Он также высказался за введение биометрического визового режима с Россией.

Комментируя отношения с Россией, Павел Климкин сказал, что Киев кардинально пересматривает свою договорную базу с Москвой.

"Мы за последнее время "убили" 48 двусторонних договоров. Следующая порция будет очень скоро, около 40 договоров. Мы досконально пересматриваем нашу договорную базу", - сказал Климкин.

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