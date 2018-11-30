Последнее обновление: 30.11.2018 12:40

Украина ограничила въезд россиянам мужского пола

В рамках военного положения Украина закрыла въезд на свою территорию мужчинам из страны-оккупанта России — кроме "гуманитарных" случаев. Об этом на совещании у президента Петра Порошенко, которое транслировалось в Facebook главы государства, рассказал глава Госпогранслужбы Петр Цигикал.

"В пунктах пропуска осуществляется усиленные меры контроля. Прежде всего, в отношении граждан Российской Федерации. Не пропускаются граждане РФ в возрасте от 16 до 60 лет мужского пола", - заявил он.

Каким образом происходит ограничение въезда россиян из этой возрастной группы, не уточняется.

Порошенко подчеркнул, что такие ограничительные меры, как предполагается, помешают Кремлю создать на территории Украины организованные группы "частных армий, как в 2014 году".

"Применяются ограничения, кроме гуманитарных случаев (похороны родственников и т.д.). Все будет четко выписано в инструкции", - добавил верховный главнокомандующий.

Глава государства также уведомил, что внес предложение ужесточить требования к регистрации россиян, особенно в областях, в которых введено военное положение.

"Предложения по этому вопросу попросил внести в течение 24 часов на утверждение", - подчеркнул он.

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