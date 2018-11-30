Прокуратура Гамбурга начала дело против трех служащих Siemens из-за турбин в Крыму

Прокуратура Гамбурга расследует дело в отношении нескольких сотрудников немецкого концерна Siemenes в связи с нарушением эмбарго ЕС при поставке газовых турбин в Крым, следует из отчета Siemens и ответа прокуратуры Reuters.

Немецкий концерн сообщил в годовом отчете в четверг, что прокурор Гамбурга инициировал расследование против сотрудников Siemens из-за возможного нарушения закона об иностранной торговле и платежах Германии при поставке турбин.

Siemens напоминает, что получал подтверждение о поставке российской госкомпанией Технопромэкспорт в 2017 году четырех газовых турбин, изготовленных заводом немецкого концерна в Санкт-Петербурге, в Крым в нарушение европейских санкций.

Концерн утверждал, что был обманут российской стороной, а турбины предназначались для другого проекта на юге России, и пытался оспорить контракт в московском суде, отказавшем ему несколько раз.

Россия говорит, что поставила в Крым существенно модернизированные турбины.

Расследование прокуратуры Гамбурга касается троих граждан Германии, сотрудников Siemens, работающих на концерн в Санкт-Петербурге.

Они подозреваются в нарушении эмбарго в Крыму в ходе деятельности в двух компаниях, расположенных в Санкт-Петербурге - региональной компании Siemens и его совместного завода, где немецкий концерн является контролирующим акционером, сообщила прокуратора Гамбурга.

По данным прокураторы, через порт Гамбурга в Россию были вывезены семь газовых турбин, произведенных в Германии, на сумму 213 миллионов евро. Они были поставлены российской компании с 10 марта 2015 года по 5 января 2016 года.

Предполагается, что газовые турбины были установлены на газовых электростанциях на Крымском полуострове, говорится в сообщении прокураторы.

Расследование против сотрудников Siemens было начато в мае, сказал представитель прокурора.

Изначальный контракт с Технопромэкспортом предполагал поставку семи газовых турбин, но фактически были поставлены только четыре, опцион на оставшиеся три не был конвертирован в заказ, сообщил Reuters представитель Siemens.

Технопромэкспорт отказался от комментариев.

Евросоюз ввел санкции после аннексии Россией украинского полуострова Крым в марте 2014 года, где Москва с тех пор строит две электростанции общей мощностью 940 мегаватт.

Из-за поставки турбин в Крым США и ЕС ввели санкции в отношении ряда российских чиновников и Технопромэкспорта. Вашингтон также поместил под санкции младшего партнера Siemens в совместном предприятии в Санкт-Петербурге - российский концерн Силовые машины, которому принадлежит 35 процентов завода.

Siemens под действие санкций не попал.