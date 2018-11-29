Последнее обновление: 29.11.2018 17:32

Антимонопольные органы Германии начали расследование в отношении Amazon

Антимонопольные органы Германии начали расследование с целью выяснить, пользуется ли американский гигант онлайн-торговли Amazon своим доминирующим положением на рынке при взаимодействии со сторонними ритейлерами, использующими сайт компании в качестве торговой платформы.

Федеральное бюро по картелям Германии сообщило в четверг, что в последнее время получило много жалоб от ритейлеров относительно методов работы Amazon.

“Amazon выступает в качестве “проводника” к клиентам. Подобная двойная роль - крупнейшего торговца и крупнейшей торговой площадки - означает, что у компании есть возможность мешать другим торговцам на платформе”, - сказал глава ведомства Андреас Мундт.

По его словам, следователи изучат требования, которые Amazon предъявляет к использующим ее сайт ритейлерам.

Представитель Amazon сказал, что компания оказывает полное содействие следствию и продолжит принимать меры для поддержки малого и среднего бизнеса, отказавшись от дальнейших комментариев.

Германия - второй по величине рынок для компании. На прошлой неделе Amazon столкнулась в Германии с очередной забастовкой сотрудников логистических центров, требующих повышения заработной платы и улучшения условий трудовых договоров.

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