Германия Меркель заверила Киев в солидарности в конфликте с Россией

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заверила Украину в солидарности в ее конфликте с Россией.

Во время саммита G20 в Аргентине она обсудит тему соблюдения прав Украины в Керченском проливе с президентом РФ Владимиром Путиным, пообещала Меркель, выступая в четверг, 29 ноября, на третьем Германо-украинском экономическом форуме в Берлине.

В конфликте с Россией Киев должен действовать "обдуманно", призвала далее глава германского правительства, указав на невозможность разрешения украино-российского конфликта военными методами. Урегулирование в Украине возможно только путем диалога, подчеркнула она.

Одновременно Меркель обвинила Москву в том, что она сознательно стремится закрыть доступ к Мариуполю и другим украинским портам в Азовском море через Керченский пролив.

"Есть пояс стран (вдоль границ России - Ред.), которые не могут развиваться так, как они хотят. Мы, немцы, не можем закрывать на это глаза", - заявила она, указав также на действия РФ в Грузии, Молдове, Армении и Азербайджане.

Кроме того, германский канцлер обвинила Кремль в ухудшении условий судоходства в Керченском проливе после возведения Керченского моста.

"В этом полностью вина российского президента", - подчеркнула она.

Меркель призвала РФ освободить украинские военные корабли и их экипажи, захваченные ранее в Керченском проливе.

Германский канцлер также подтвердила готовность продолжить переговоры по украинскому урегулированию в "нормандском" формате. Вместе с тем успехи консультаций ФРГ, Франции, Украины и России пока "очень и очень незначительны", признала она далее.

Говоря о проекте строительства газопровода "Северный поток-2", против которого выступает Киев, Меркель подчеркнула, что Украина и далее должна оставаться важной транзитной страной.

"Вы можете рассчитывать на то, что мы, несмотря на различие в оценках Nord Stream 2, целиком и полностью выступаем за Украину как страну газового транзита", - добавила она.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман, выступая на открытии экономического форума, не коснулся темы "Северного потока-2" и призвал Германию расширять инвестиции в его стране. Он пообещал предпринять дальнейшие меры по борьбе с коррупцией, децентрализации органов власти и созданию независимой системы правосудия.

ВМС Украины 25 ноября сообщили о захвате российским спецназом двух украинских катеров и буксира на подходе к Керченскому проливу и ранении украинских военных. После захвата украинских кораблей президент страны Петр Порошенко подписал указ о введении в стране военного положения.

По версии ФСБ России, корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", следовавшие из Одессы в Мариуполь, задержаны, так как "пересекли государственную границу РФ" и "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря" России. По оценкам международных экспертов, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив.