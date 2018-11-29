Парламент Словакии отверг соглашение ООН по миграции

Депутаты словацкого парламента проголосовали в четверг против присоединения республики к Глобальному соглашению ООН по миграции, за это высказалось 90 депутатов из 150. Сетевые ТВ-каналы вели прямую трансляцию заседания парламента.

В принятом на заседании постановлении депутаты констатировали, что положения соглашения не соответствуют актуальной ситуации в Словакии в сфере безопасности и миграции, и подчеркнули суверенитет республики в вопросе миграционной политики.

"Никакой документ о миграции не может ограничивать Словакию в своем суверенном праве принимать решения о том, кого можно считать легальным, а кого – нелегальным мигрантом, и кому из них разрешать находиться на своей территории", - говорится в постановлении парламента.

Парламент также поручил правительству республики отвергнуть соглашение ООН. В начале этой недели премьер Петер Пеллегрини уже подтвердил свою негативную позицию по отношению к нему. "Как председатель правительства отвергаю текст соглашения о миграции и отвергаю, чтобы он действовал в Словакии", - заявил премьер.

В свою очередь глава МИД Словакии Мирослав Лайчак не исключил свой уход в отставку в случае, если власти республики примут решение не посылать своих представителей на саммит в марокканском городе Марракеше, на котором должно быть утверждено Глобальное соглашение ООН о миграции.

Заявление Лайчака, кроме прочего, вызвано еще и тем, что он принимал непосредственное участие в подготовке данного соглашения, поскольку с сентября 2017 года по сентябрь 2018 года занимал пост председателя 72-й сессии Генассамблеи ООН. По мнению главы МИД, документ ООН не носит обязательного характера, а лишь содержит рекомендации по решению различных возникающих в работе с беженцами ситуаций.

Тем не менее премьер Пеллегрини и лидеры ведущих партий высказали уверенность в том, что глава МИД, как ответственный политик, останется на своем посту, в частности и в связи с тем, что Словакия сейчас председательствует в группе Вышеградской четверки (Словакия, Чехия, Польша и Венгрия), а затем ей предстоит председательствовать в ОБСЕ и ОЭСР.