Последнее обновление: 29.11.2018 15:48

ЕС и ВОЗ признали Россию лидером по темпу распространения ВИЧ в Европе

Россия является лидером по темпам распространения вируса иммунодефицита человека среди европейских стран. К такому выводу пришли авторы исследования, подготовленного входящим в структуру ЕС Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и опубликованного в среду.

Согласно данным, за 2017 год в России были выявлены 71,1 нового случая ВИЧ на 100 тысяч человек. На втором месте - Украина, где зафиксированы 37 случаев заражения ВИЧ на 100 тысяч населения. За ними следуют Беларусь (26,1 новых случая на 100 тысяч человек) и Молдавия (20,6 случая на 100 тысяч).

Наиболее низкие показатели - в Боснии и Герцеговине (0,3 случая на 100 тысяч), Словакии (1,3 случая) и Словении (1,9 случая), указывается в докладе.

В общей сложности за весь прошлый год в европейских странах зафиксированы 159 тысяч новых случаев инфицирования ВИЧ, из них 130 тысяч - в Восточной Европе, 104 тысячи - в России. В 59 процентах случаев заражения ВИЧ инфекция передавалась при гетеросексуальном половом контакте, в 37 процентах - во время инъекций наркотических средств, в 3 процентах - при гомосексуальных половых контактах.

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