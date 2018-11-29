В Конгресс США внесли законопроект о запрете продления ядерного договора с РФ

В Конгресс США был представлен законопроект "О прекращении ядерной агрессии РФ", запрещающий продлевать договор о сокращении наступательных вооружений СНВ-3. Об этом сообщили в пресс-службе одного из авторов документа, члена Палаты представителей от Вайоминга Лиз Чейни.

«Ни при каких обстоятельствах Соединенные Штаты не согласятся продлить новый Договор о СНВ до истечения нынешнего срока в 2021 году без существенных улучшений в отношении глубоко ошибочной сделки, согласованной администрацией Обамы», - говорится в документе.

Соавтором документа является сенатор от Республиканской партии Том Коттон.

Как отметила Чейни, серьезную озабоченность вызывают крупные запасы тактического ядерного вооружения РФ и их убежденность, что это оружие может быть использовано как часть стратегии «эскалация ради деэскалации».

«Этот законопроект не позволяет финансировать продление договора СНВ до тех пор, пока президент США не подтвердит конгрессу, что Россия согласилась на достоверное сокращение своего запаса тактического ядерного оружия, подведя под рамки нового договора СНВ, в том числе новые системы», - подчеркнула конгрессмен.

Действия договора СНВ-3 между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, истекает в феврале 2021 года. За это время страны должны решить продлевать договор или нет.

Согласно документу, подписанты должны были сократить суммарное количество ядерных боезарядов на треть: межконтинентальных баллистических ракет до 700, ядерных боеголовок — до 1550, развернутых и неразвернутых носителей — до 800.