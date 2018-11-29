Кандидат власти победила на последних прямых выборах президента Грузии

Поддерживаемая правящей партией Грузии Саломе Зурабишвили победила по итогам второго тура президентских выборов, опередив главного оппозиционного кандидата Григола Вашадзе, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Согласно данным, опубликованным на вебсайте ЦИК, полученным на основе обработки данных с почти всех участков, бывшая посол Франции в стране Зурабишвили получила 59,6 процента голосов, а Вашадзе - 40,4 процента.

Родившаяся во Франции в семье грузинских эмигрантов 66-летняя Зурабишвили, которая была министром иностранных дел Грузии в 2004-2005 годах, выступает за сбалансированную политику в отношениях с Россией, а 60-летний Вашадзе, который возглавлял МИД в 2008-2012 годах, - за максимальную интеграцию страны с Западом.

В первом туре выборов месяц назад Зурабишвили опередила Вашадзе, кандидата от блока 11 оппозиционных партий, возглавляемого “Единым национальным движением” экс-президента Михаила Саакашвили, лишь на один процентный пункт.

Это стало неприятным сюрпризом для правящей партии “Грузинская мечта”, лидером которой является миллиардер Бидзина Иванишвили, которого критики обвиняют в теневом управлении страной.

Высказывания Зурабишвили о войне между Грузией и Россией в августе 2008 года, когда она заявила, что конфликт был начат грузинской стороной, поддавшейся на провокацию Москвы, вызвали резкую критику со стороны оппозиции и части общества. Некоторые сочли непатриотичными и ксенофобскими и ряд других ее заявлений, также ее обвиняют в недостаточном знании грузинского языка.

После первого тура международные наблюдатели похвалили Грузию за проведение конкурентных выборов, однако указали на ряд нарушений, в том числе использование властями административного ресурса и предвзятость частных средств массовой информации.

Второй тур, на котором была зафиксирована достаточно высокая явка избирателей по сравнению с октябрем, прошел под пристальным наблюдением оппозиции и международных наблюдателей, чьи заключения будут играть важную роль в дальнейшем сотрудничестве Грузии с Западом.

Оппозиция уже сообщает о нарушениях, включая давление на избирателей и попытки подкупа, а также манипуляции со списками.

Вашадзе сообщил, что намерен поделиться планами на будущее в ходе встречи со сторонниками вечером в четверг.

Президентские выборы завершают процесс трансформации Грузии из президентской в парламентскую республику, где исполнительная власть сконцентрирована в руках премьер-министра, а президент наделен лишь репрезентативными функциями, хотя является главнокомандующим и участвует в формировании имиджа страны на международной арене.

Прошедшие выборы стали последним прямым голосованием: с 2024 года президента будет назначать избирательный колледж из 300 человек - депутатов парламента и представителей органов местного самоуправления.

Бывшая советская республика, по территории которой проходят трубопроводы для транспортировки каспийских нефти и газа в Европу, является главным стратегическим союзником США в Закавказье, стремится к вступлению в НАТО и Евросоюз.

У страны нет дипломатических отношений с Россией, которая одержала победу в короткой войне в августе 2008 года, после которой Москва признала независимость двух грузинских автономий - Южной Осетии и Абхазии.