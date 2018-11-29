Последнее обновление: 29.11.2018 12:16

Банки и домохозяйства в хорошем положении, но стоимость активов "завышенная" - доклад ФРС

Напряженность вокруг торговли, бурные дебаты о Brexit и неспокойная ситуация в Китае и на развивающихся рынках могут раскачать финансовую систему США, где наблюдается “завышенная” стоимость активов и возможное “ухудшение” качества корпоративных кредитов, говорится в первом в истории докладе ФРС, посвященном вопросам финансовой стабильности.

В докладе отмечаются признаки устойчивости финансовой системы перед лицом неожиданных потрясений, которые могут возникнуть. В их числе хорошее финансовое положение банков, в целом умеренный объем заимствований домохозяйств и система, менее уязвимая к тем проблемам, которые практически обрушили мировую экономику во время финансового кризиса 2007-2009 годов.

Но в нем также подчеркивается, что цены на акции являются высокими, по некоторым оценкам, стоимость коммерческой недвижимости “растет быстрее, чем арендная плата”, а кредиторы готовы предоставлять рискованные корпоративные займы.

“Долг предпринимательского сектора по отношению к (ВВП) находится на исторически высоком уровне, и есть признаки ухудшения стандартов кредитования”, - говорится в докладе ФРС.

Если произойдет какое-либо из внешних потрясений, например, эскалация торговой войны между США и основными торговыми партнерами, тяжелый разрыв Великобритании и ЕС или кризис на развивающихся рынках, “сопутствующее падение цен на активы может быть особенно значительным, учитывая, что их стоимость представляется завышенной по сравнению с историческими уровнями”.

В числе факторов риска ФРС также называет и собственные решения в области денежно-кредитной политики, отмечая, что рынкам по всему миру нужно приспособиться к факту повышения процентных ставок и “некоторые корректировки могу произойти внезапно”.

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