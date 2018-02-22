Протокол январского заседания указал на возросшую уверенность ФРС в росте инфляции, экономики

Члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке в ходе январского заседания выразили возросшую уверенность в необходимости продолжать повышать ставку, при этом большинство считает, что инфляция продолжит ускоряться.

Более оптимистичный прогноз в отношении инфляции, содержащийся в опубликованном в среду протоколе заседания ФРС, которое проходило 30-31 января, укрепил ожидания повышения ставки в марте.

“Члены (Федерального комитета по операциям на открытом рынке) согласились, что улучшение краткосрочного прогноза экономики повышает вероятность того, что постепенная повышательная траектория ключевой ставки будет целесообразной”, - говорится в протоколе.

В нем также сказано, что недавние данные об инфляции “наряду с перспективой сохранения высоких показателей экономической активности поддерживают мнение о том, что инфляция... вероятно, ускорится в 2018 году”.

Доллар восстановился к корзине основных валют после краткосрочного падения на фоне публикации протокола. Уолл-стрит закрылась снижением, в то время как доходность госбондов США с погашением 30 лет достигла максимума с июля 2015 года.

Январское заседание, последнее для Джанет Йеллен в роли главы ФРС, проходило до публикации ежемесячных данных о занятости и инфляции, указавших на рост ценового давления.

Протокол показал, что регулятор улучшил прогноз в отношении экономики с декабря.

Темпы роста инфляции уже начали влиять на политику нового главы ФРС Джерома Пауэлла. ФРС на данный момент прогнозирует три повышения ставки до конца года, при этом стабильно низкая инфляция не дает большинству представителей руководства регулятора ускорить темпы повышений даже с учетом уверенного роста экономики и крайне низкого уровня безработицы.

Предпочитаемый ФРС показатель инфляции остается ниже целевых 2 процентов практически шесть лет, но министерство труда в феврале сообщило, что базовый индекс потребительских цен в январе продемонстрировал максимальный прирост более чем за год.

“Почти все участники продолжают считать, что инфляция ускорится до... целевых 2 процентов в среднесрочной перспективе, поскольку рост экономики остается опережающим, а рынок труда сохраняет устойчивость”, - говорится в протоколе.

Согласно протоколу декабрьского заседания ФРС, подобную уверенность выразили не так много представителей руководства регулятора.

Устойчивый подъем инфляции и дальнейшее ускорение роста экономики при поддержке принятой в конце декабря налоговой реформы президента США Дональда Трампа, которая должна привести к сокращению налогов для компаний и физических лиц на $1,5 триллиона, может заставить ФРС ужесточать политику более агрессивными темпами.

Практически все инвесторы считают, что ФРС повысит ставку по итогам следующего заседания, которое пройдет 20-21 марта.