Чиновники ФРС обсудили угрозу рецессии, отметили укрепление экономики США - протокол

Чиновники Федрезерва обсудили риск приближения рецессии и выразили тревогу относительно того, что напряженность в глобальной торговле может ударить по американской экономике, показатели которой в большинстве областей на данный момент находятся на высоком уровне, показал протокол июньского заседания регулятора, опубликованный в четверг.

ФРС на заседании 12-13 июня повысила ставки во второй раз с начала 2018 года.

Протокол показал, что чиновников центробанка впечатлило хорошее состояние американской экономики и что они уверены в дальнейшем подъеме ставок, но в то же время обеспокоены рисками, которые могут помешать ускорению роста ВВП США.

“Большинство (чиновников ФРС) отметили, что неопределенность и риски, связанные с торговой политикой, усилились, и выразили тревогу о том, что подобная неопределенность и риски могут в конечном счете иметь отрицательные последствия”, - говорится в протоколе.

Чиновники ФРС также подробно обсудили, может ли недавнее сокращение разницы между краткосрочными и долгосрочными процентными ставками быть признаком приближающейся рецессии.

“Несколько участников посчитали важным продолжить следить за траекторией кривой доходности”, - говорится в протоколе.

На заседании чиновники также обсудили презентацию сотрудников ФРС, анализирующую другой потенциальный индикатор рецессии: разницу между текущей ставкой ФРС и ожидаемой через несколько кварталов ставкой на основе фьючерсных рынков.

Этот индикатор может быть более надежным, чем кривая доходности, на которую могут влиять временные факторы, цитирует протокол слова чиновников ФРС.

В то же время в протоколе не указано, посчитали ли чиновники, что какой-либо из этих индикаторов говорит о приближении рецессии.

В целом члены Комитета по открытым рынкам американского центробанка сошлись во мнении, что свежие экономические данные указывают на укрепление экономики и ее развитие в соответствии с прогнозами чиновников.

В то же время они обсудили ряд глобальных факторов, которые могут оказать давление на экономику или прогноз роста, в том числе “политическую и экономическую ситуацию в Европе и ряде (экономик развивающихся рынков)”.