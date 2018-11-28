Последнее обновление: 28.11.2018 18:56

Голландская железная дорога выплатит компенсации семьям жертв Холокоста

осударственная железнодорожная компания Нидерландов Nederlandse Spoorwegen (NS) создаст специальную комиссию, чтобы определить, как она будет выплачивать компенсации выжившим в Холокосте и семьям жертв. Об этом вечером во вторник, 27 ноября, сообщил глава компании Роджер ван Бокстел.

Это заявление он сделал после переговоров с Сало Мюллером, родители которого погибли в Освенциме. В середине 2017 года Мюллер начал требовать индивидуальной компенсации от NS.

После оккупации в 1940 году компания NS исполнила приказ о депортации евреев в концентрационный лагерь Вестерборк. Туда были вывезены около 107 тысяч евреев, в том числе Анна Франк. Далее людей перевозили в Освенцим, Собибор и другие лагеря смерти. Сообщается, что за выполнение перевозок NS тогда получила от нацистов крупную сумму, сейчас ее оценивают примерно в 2,5 млн евро.

В 2005 году NS официально извинилась за то, какую роль она сыграла в депортации евреев. Кому именно компания выплатит компенсацию и какие это будут суммы, пока неизвестно.

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