НАТО призывает Россию обеспечить свободу судоходства

В связи с инцидентом в Керченском проливе Совет НАТО призвал Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам и свободу судоходства для кораблей Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации во вторник, 27 ноября.

В альянсе заявляют, что применению военной силы Россией против украинских судов и военно-морского флота оправданий нет. Совет НАТО призывает освободить украинских моряков и захваченные суда, а также выражает поддержку суверенитету Украины

"НАТО поддерживает Украину и будет продолжать оказывать ей политическую и практическую поддержку в рамках уже налаженного сотрудничества", - говорится в официальном заявлении организации. Кроме того, Совет Североатлантического альянса призывает стороны соблюдать спокойствие в связи с ситуацией в Керченском проливе.

Ранее по итогам заседания комиссии НАТО - Украина на уровне послов генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил: "Россия должна понять, что ее действия будут иметь последствия".