Союзник Меркель не исключил ужесточения санкций против РФ за задержание украинских судов

Перед Европой может встать необходимость ужесточить санкции в отношении Москвы после захвата Россией трех кораблей ВМС Украины и их экипажей в выходные, сказал во вторник член партии канцлера Германии Ангелы Меркель Норберт Ретгенн.

Госдепартамент США, Европейский союз, Великобритания, Франция, Польша, Дания и Канада осудили действия Москвы, назвав их агрессией. Россия в воскресенье обстреляла и задержала три украинских судна вблизи аннексированного Москвой Крыма, обвинив корабли ВМС Украины в нарушении своих территориальных вод, с чем не согласен Киев.

Меркель, чей голос будет иметь важное значение в процессе принятия решения о потенциальных новых санкциях ЕС против России, в понедельник поговорила по телефону с президентом Украины Петром Порошенко и призвала к разрядке напряженности.

Один из возможных вариантов действий ЕС - включение в действующий санкционный список новых компаний или физических лиц.

Морской конфликт рискует еще больше ухудшить отношения Москвы и Киева, испортившиеся из-за аннексии Россией Крымского полуострова в 2014 году и поддержки мятежников на востоке Украины.

МИД РФ в понедельник обвинил Украину в намеренной организации “провокации” в Черном море, заявив, что Киев отправил корабли в контролируемый Россией Керченский пролив без предварительного предупреждения и дал им указание игнорировать требования РФ остановиться.

Ведомство сообщило, что действия Украины были согласованы с США и ЕС, а их целью было “создание предлога для наращивания санкций против России”.

Керченский пролив - единственный путь в Черное море из Азовского, где располагаются крупные украинские порты.