СБУ подтвердила присутствие своих сотрудников на задержанных Россией судах

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак подтвердил информацию о том, что на борту кораблей ВМС Украины, которые были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября, находились сотрудники его ведомства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ на сайте ведомства.

"Офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи по контрразведывательному обеспечению подразделения ВМС Украины, как это предусмотрено статьей 12 закона Украины "О Службе безопасности Украины", - указывается в документе.

В сообщении отмечается, что в результате российского обстрела один из сотрудников СБУ был тяжело ранен.

Служба безопасности Украины сообщила, что в рамках своей компетенции принимает все необходимые меры для освобождения задержанных украинских моряков и возвращения их в семьи. СБУ призвала российские спецслужбы "прекратить психологическое и физическое давление на украинских военнослужащих".

Ранее о пребывании сотрудников СБУ на борту задержанных в Керченском проливе украинских судов сообщила ФСБ России, однако командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко опроверг эту информацию.

"Они могут сказать, что мы прилетели с неба на космическом корабле", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в вечером 26 ноября. Воронченко также сказал, что он знает задержанных украинских матросов, и выразил мнение, что те вынуждены давать ложные показания под давлением российских спецслужб.