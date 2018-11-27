Парламент Украины одобрил введение военного положения

Украинский парламент в понедельник проголосовал за введение военного положения в ряде регионов страны с 28 ноября на 30 дней, поддержав предложение президента Петра Порошенко, а также назначил очередные президентские выборы.

Президент, выступивший в парламенте перед голосованием, сказал, что меры, предусмотренные в законе о военном положении, будут применяться в ряде регионов с повышенной опасностью.

“Проект закона... предусматривает по итогам обсуждения введение военного положения исключительно в областях, которые расположены вдоль российской границы, вдоль приднестровского участка украино-молдавской границы и вдоль побережья Черного и Азовского морей, именно там, где может быть нанесен удар”, - сказал Порошенко.

Киев связал свое решение с необходимостью мобилизовать усилия и повысить уровень защиты от усилившейся агрессии России.

Накануне несколько военных кораблей России перекрыли путь трем кораблям ВМС Украины, пытавшимся войти в Азовское море у берегов аннексированного Москвой Крыма. Россия захватила эти корабли, открыв по ним огонь и ранив нескольких моряков.

Депутаты одобрили указ президента о введении военного положения, несмотря на критику оппозиции, обвинившую Порошенко в намерении узурпировать власть, ограничить права граждан и отсрочить выборы, которые должны пройти 31 марта.

Порошенко в обращении к народу ранее в понедельник заявил, что введение военного положения не приведет к ограничению прав.

Парламент также проголосовал в понедельник за назначение очередных президентских выборов на 31 марта 2019 года.

Представитель Международного валютного фонда на Украине, с которым Киев достиг предварительной договоренности о новой программе на сумму $3,9 миллиарда, заявил, что военное положение не создаст преграды для продолжения сотрудничества.