Порошенко подписал указ о военном положении в Украине

Президент Петр Порошенко подписал указ №390/2018, который предусматривает введение в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно введения в Украине военного положения. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Военное положение в Украине будет действовать с 26 ноября до 26 января 2019 года. Генштабу поручено "предусмотреть меры частичной мобилизации", организовать и провести учебные сборы с резервистам.

Службе безопасности Украины предписано усилить контрразведывательный, антитеррористический и контрдиверсионный режимы, а также информационную безопасность.

Военное положение вступит в силу лишь после одобрения Верховной рады.

Военное положение - это особый правовой режим, который вводится или на территории всей Украины, или в отдельных ее регионах. Поводом для введения военного положения является вооруженная агрессия или угроза нападения, опасность для государственной независимости Украины и ее территориальной целостности. Правовой основой для введения военного положения является конституция и закон "О правовом режиме военного положения".

Особенность этого правового режима заключается в том, что органы государственной власти, военное командование, военные администрации и органы местного самоуправления получают полномочия, которые необходимы для предотвращения угрозы, которая имеет место, для отпора вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности.

Кроме того, указанные органы получают полномочия по ограничению конституционных прав и свобод человека, прав и законных интересов юридических лиц с указанием срока действия этих ограничений.