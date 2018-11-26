Еврокомиссия призвала Россию освободить украинские корабли

Еврокомиссия в понедельник призвала Россию освободить украинские суда, задержанные в выходные вблизи Крымского полуострова.

Россия в воскресенье захватила три корабля ВМС Украины у берегов аннексированного Москвой Крыма, открыв по ним огонь и ранив нескольких моряков.

Представитель Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС не признает аннексию Крыма, и сказала, что Россия обязана быстро разблокировать доступ к Керченскому проливу.

“Мы очень серьезно к этому относимся”, - сказала она.

В свою очередь НАТО сообщило, что созвало экстренное заседание с участием Украины.

Соответствующее заявление было сделано после того, как глава альянса Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко “о событиях в Азовском море и Керченском проливе... касающихся судов ВМС России и Украины”.

“Генеральный секретарь сказал, что НАТО полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, в том числе полноценное право навигации в своих территориальных водах в рамках международного законодательства”, - говорится в заявлении.

“По просьбе президента (Украины Петра) Порошенко генеральный секретарь согласился созвать экстренное заседание комиссии НАТО - Украина на уровне послов в Брюсселе сегодня во второй половине дня, чтобы обсудить текущую ситуацию”.

Кремль в понедельник сообщил, что российская сторона при задержании украинских судов в Керченском проливе действовала в строгом соответствии с законодательством.