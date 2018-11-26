ВМС просят украинцев не распространять информацию о передвижении ВСУ

Интернет-пользователей в Украине призывали не информировать о передвижении военных ВСУ. Об этом говорится на Facebook ВМС Украины со ссылкой на Минобороны.

"Внимание! Минобороны Украины просит интернет-пользователей молчать о передвижении военных украинской армии", - говорится в обращении.

Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность.

Как сообщалось, российские спецназовцы обстреляли та захватили украинские корабли возле Керченского пролива. Сейчас три украинских судна остаются захваченными российским спецназом после того, как по ним был открыт огонь. Два украинских катера "Бердянск" и "Никополь" попали под огонь противника и потеряли ход. Рейдовый буксир "Яны Капу" также заставили остановиться. По меньшей мере шесть украинских военнослужащих получили ранения.

В связи с чрезвычайными событиями в Азовском море президент Петр Порошенко созвал Военный кабинет. Украина обратилась с требованием немедленно созвать заседание Совета Безопасности ООН.

Во время экстренного заседания СНБО Президент поддержал предложение Военного кабинета о введении военного положения и обратиться к Верховной Раде.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что 26 ноября в 16.00 парламент примет решение о введении военного положения на 60 дней. В случае нормализации ситуации оно может быть отменено в любую минуту.