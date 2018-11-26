В Узбекистане начались масштабные учения вооруженных сил

Министерство обороны Узбекистана в понедельник впервые начало масштабные учения Вооруженных сил страны по всей республике.

"По распоряжению президента Республики Узбекистан, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами сегодня утром войска министерства обороны были подняты по учебной тревоге", - сообщил в понедельник представитель Минобороны.

По его словам учения продлятся пять дней и пройдут в четыре этапа.

В ходе учений будут рассмотрены вопросы определения готовности центрального аппарата Минобороны к руководству органами управления и войсками при привидении их в высшие степени боевой готовности, а также готовности войск к организованному выходу в указанные районы, отметили в министерстве.

"До настоящего времени проверка боеготовности военнослужащих в таких масштабах не проводилась", - подчеркнули в Минобороны. В них будут задействованы подразделения всех родов войск ВС страны.

Одним из приоритетных направлений учений будет проверка комплектования подразделений личным составом, обеспеченности вооружением, военной техникой и запасами материально-технических средств, добавили в Минобороны.