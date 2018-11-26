Совбез ООН экстренно соберется из-за ситуации в Азовском море

Совет Безопасности ООН в понедельник, 26 ноября, соберется на экстренное заседание в связи с резким обострением ситуации в Керченском проливе. Об этом сообщила в Twitter постпред США при ООН Никки Хейли.

По ее словам, консультации состоятся в 11.00 по местному времени (19.00 мнск).

Как передало агентство AFP со ссылкой на дипломатические источники, заседание созывается по инициативе украинской и российской сторон.

По словам первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, Москва настаивала на созыве "в связи с опасным развитием ситуации в Азовском море и последовавшими за ним событиями".

В свою очередь постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко пояснил, что обращение в Совбез продиктовано агрессивными действиями со стороны РФ.

"По поручению президента Порошенко немедленно обращаемся в Совет Безопасности ООН. Наглое поведение агрессора можно остановить только скоординированными усилиями", - написал он в Twitter.

Ситуация в Азовском море резко обострилась 25 ноября. О захвате российским спецназом двух украинских катеров и буксира в Керченском проливе и ранении шестерых украинских военных сообщила пресс-служба ВМС Украины. В Центре общественных связей ФСБ России позднее подтвердили, что корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" задержаны, при этом применялось оружие. В ФСБ, в свою очередь, привели данные о трех раненых военнослужащих ВС Украины.