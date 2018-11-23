Сотрудники Amazon в Германии и Испании объявили забастовку в Черную пятницу

Сотрудники логистических центров Amazon в Германии и Испании объявили забастовку в Черную пятницу, которая знаменует начало сезона праздничного шопинга.

Представительство Amazon в Германии сообщило, что участие в забастовке принимают около 620 работников предприятий в Бад-Херсфельде и Райнберге, однако большинство сотрудников продолжают работать и забастовки не влияют на процесс обслуживания клиентов.

Немецкий профсоюз работников сферы услуг Verdi призвал работников Amazon провести 24-часовую забастовку, которая завершится в полночь пятницы, требуя повышения заработной платы и улучшения условий трудовых договоров.

“Начинается приходящийся на конец года период всплеска активности - это самое нервное время для сотрудников”, - сказала представитель Verdi Мехтильд Миддеке.

“Сотрудники должны быть в центре внимания, особенно в такой день, как Черная пятница”.

Представительство Amazon в Германии сообщило, что предлагает конкурентоспособную зарплату и всеобъемлющие льготы с первого рабочего дня.

Сотрудники крупнейшего склада Amazon в испанском муниципалитете Сан-Фернандо-де-Энарес вышли на забастовку в пятницу и продолжат ее в субботу. По данным профсоюзов, участие в ней принимают от 85 до 90 процентов персонала.

Представительство Amazon в Испании сообщило, что эти данные не соответствуют действительности и что большинство сотрудников продолжают работу.