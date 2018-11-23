Польская оппозиция выразила вотум недоверия правительству

Крупнейшая в Польше оппозиционная партия "Гражданская платформа" внесла на рассмотрение сейма (нижней палаты парламента) вопрос о вотуме недоверия правительству страны из-за коррупционного скандала в Комиссии финансового надзора, заявил журналистам глава фракции Славомир Нойманн.

"Гражданская платформа" подала в среду заявление о вотуме недоверия правительству", - сообщил Нойманн в пятницу.

Депутат считает, что коррупционный скандал в комиссии расследуется недостаточно эффективно, а виноват в этом премьер-министр. "Мы явно имеем дело с попыткой "замести под ковер" аферы "Права и справедливости" (правящей партии Польши — ред.), а во главе этого правительства стоит Матеуш Моравецкий", — сказал он.

По мнению Нойманна, спецслужбы Польши, расследуя дело о коррупции, действуют таким образом, что "все желающие могут спокойно заметать следы".

Ранее польская Gazeta Wyborcza сообщила, что глава Комиссии финансового надзора (KNF) Марек Хжановский предложил владельцу банка Getin Noble Лешеку Чарнецкому нанять на работу указанного им юриста. Гонорар юриста должен был составить около 40 миллионов злотых (порядка 10,5 миллионов долларов). Взамен Хжановский обещал покровительство для банка. По требованию премьера он срочно вернулся из Сингапура в Варшаву и ушел в отставку. Генпрокурор Польши Збигнев Зебро заявил, что по вышеуказанным фактам возбуждено уголовное дело.

Исходя из расстановки сил в парламенте, у оппозиции немного шансов добиться вотума недоверия правительству. Правящая партия "Право и справедливость" имеет в сейме большинство. Несколько предыдущих попыток выразить вотум недоверия правительству, а также отдельным министрам не увенчались успехом.

Комиссия финансового надзора — государственный орган надзора за польским финансовым рынком, работу которого контролирует премьер-министр страны. Руководителя комиссии также назначает глава кабмина.