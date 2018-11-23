ВВП Германии упал впервые за последние 3,5 года

Масштабные проблемы в немецком автомобилестроении привели к падению ВВП Германии впервые за последние 3,5 года.

В третьем квартале 2018 года показатель экономической мощи ФРГ сократился на 0,2 процента в сравнении со вторым кварталом, сообщило в пятницу, 23 ноября, Федеральное статистическое ведомство ФРГ в Висбадене, подтвердив тем самым публиковавшиеся ранее данные.

Это не только первый спад немецкой экономики с начала 2015 года, но и одновременно наиболее значительный спад за последние 5,5 года. В первом квартале текущего года ВВП Германии вырос на 0,4 процента, во втором - на 0,5 процента.

Эксперты считают, что главной причиной сокращения ВВП является значительный спад розничных продаж автомобилей, связанный с проблемами перехода на введенные ЕС с сентября новые правила по проверке показателей выхлопных газов WLTP.

В связи с этим в сентябре по сравнению с тем же месяцем предыдущего года показатели продаж новых легковых автомобилей в Германии упали на более чем 30 процентов, сообщает Handelsblatt. Сильнее других пострадали концерны VW и Audi, их продажи в Германии в сентябре сократились соответственно на 62 и 78 процентов, отмечает далее издание.

Кроме того, сокращение ВВП Германии связано с некоторым спадом объемов немецкого экспорта. За период с июля по сентябрь показатель экспорта в сравнении со вторым кварталом сократился на 0,9 процента. При этом импорт вырос на 1,3 процента.