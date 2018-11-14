ВВП Германии снизился в III квартале из-за ослабления внешней торговли

ВВП Германии снизился в третьем квартале впервые с 2015 года на фоне ослабления внешней торговли, вызвав опасения относительно продолжающегося почти десять лет расширения крупнейшей экономики Европы.

ВВП снизился на 0,2 процента в квартальном выражении, сообщило Федеральное статистическое управление в среду. Аналитики, опрошенные Рейтер, прогнозировали снижение на 0,1 процента.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ВВП вырос на 1,1 процента, показали данные с учетом календарной поправки. Аналитики ждали роста на 1,3 процента.

“Незначительное снижение ВВП по сравнению с предыдущим кварталом преимущественно связано с ситуацией во внешней торговле: предварительные подсчеты показали, что экспорт в третьем квартале сократился по сравнению со вторым, а импорт вырос”, - сообщило статистическое управление.

ВВП снизился впервые с первого квартала 2015 года.