Экономика Германии сократилась впервые с начала 2015 года

Немецкая экономика сократилась на 0,2% в III квартале по сравнению со II кварталом 2018 года из-за слабого экспорта. Спад в квартальном выражении произошел впервые с I квартала 2015 года, сообщила федеральная служба статистики Destatis.

В I квартале 2018 года ВВП увеличился на 0,4%, во II квартале — на 0,5%. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года экономика Германии выросла в июле — сентябре этого года на 1,1%.

«Небольшое квартальное снижение ВВП произошло в основном за счет внешней торговли. Согласно предварительным расчетам, экспорт снизился, а импорт вырос в III квартале 2018 года по сравнению со II кварталом года», - говорится в сообщении ведомства.

По данным исследовательского института ZEW, инвесторы не ожидают, что экономика Германии быстро оправится от «слабости в III квартале». Главный европейский экономист Capital Economics Дженнифер МакКиоун прогнозирует, что экономика Германии покажет рост примерно на 1,5% в 2018 году вместо ожидавшихся 1,8%.

Согласно данным промежуточного осеннего прогноза от Еврокомиссии, экономика Германии вырастет на 1,7% в этом году, на 1,8% в 2019-м и снова на 1,7% в 2020-м.