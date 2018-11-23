Последнее обновление: 23.11.2018 13:00

Хиллари Клинтон посоветовала ЕС ограничить иммиграцию

В борьбе с растущим правым популизмом европейским странам следует ограничить масштабы иммиграции, считает экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон.

"Думаю, что Европа должна разобраться с проблемой миграции, поскольку это то, что разжигает пламя", - заявила она в интервью британской газете The Guardian, опубликованном в четверг, 22 ноября.

Масштабный приток беженцев вызвал негодование избирателей и стал одной из причин избрания Дональда Трампа на пост президента США, а также решения о выходе Великобритании из состава ЕС, уверена Клинтон. Иммигрантов использовали в качестве средства для достижения политических целей и как символ ошибочной политики правительств, подчеркнула бывший госсекретарь США.

"Я восхищаюсь очень благородными и гуманными принципами, которыми руководствуются, прежде всего, такие лидеры, как Ангела Меркель, но думаю, что следует сказать - Европа уже внесла свой вклад", - отметила далее экс-госсекретарь США.

По ее словам, европейцы должны однозначно заявить, что они не в состоянии продолжать предоставление убежища. Если мы не проблему миграции, она будет и дальше дестабилизировать политическую ситуацию, уверена Хиллари Клинтон.

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