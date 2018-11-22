Последнее обновление: 22.11.2018 12:23

Вашингтон и Сеул сократят масштаб учений на Корейском полуострове - министр обороны США

Масштаб совместных военных учений США и Южной Кореи будет сокращен в следующем году, чтобы не помешать переговорам с Северной Кореей, сообщил министр обороны США Джим Мэттис.

“Проводится небольшая реорганизация (учений) Foal Eagle для того, чтобы обеспечить их проведение на уровне, не мешающем дипломатии”, - сказал Мэттис журналистам.

В учениях Foal Eagle, проходящих весной, обычно принимают участие тысячи военных на суше, авиация, флот и силы специального назначения.

Министр не уточнил, что как именно будет сокращен масштаб и как будут выглядеть учения в следующем году. Министр обороны Южной Кореи сообщил в четверг, что союзники официально объявят о своем решении в начале января.

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