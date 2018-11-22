Расследование США об отзыве автомобилей Hyundai, Kia уронило акции компаний

Американские прокуроры ведут расследование в отношении Hyundai Motor и ее “дочки” Kia Motors, связанное с отзывом автомобилей компаниями, согласно источнику и документам, с которыми удалось ознакомиться Reuters.

Южнокорейские компании, которые вместе являются пятым по величине автопроизводителем в мире, в 2015 и 2017 годах отозвали почти 1,7 миллиона автомобилей в США из-за проблем с двигателем, повышающих риск аварий.

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка начала уголовное расследование, сообщил Рейтер осведомленный источник, добавив, что пока не ясно, будут ли по его итогам выдвинуты обвинения. В этом случае компаниям грозят крупные штрафы.

Акции обеих фирм резко снизились в четверг: бумаги Hyundai потеряли 5,1 процента, Kia - 5 процентов.

Представитель Минюста США Николь Навас Оксман отказалась от комментариев.

“Министерство юстиции в целом не подтверждает, не отрицает и не комментирует данные о том, что какие-либо расследования проводятся или не проводятся”, - говорится в электронном письме Оксман.

Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) США также проводит расследование в отношении Hyundai и Kia, выясняя, затронул ли отзыв достаточное количество автомобилей и был ли он своевременным.

“Эти расследования продолжаются - окончательных выводов пока не сделано”, - сообщила NHTSA Рейтер.

Hyundai отказалась комментировать проводимое прокуратурой Нью-Йорка расследование.

В 2015 году Hyundai отозвала 470.000 седанов Sonata в США, а в 2017 году - еще 572.000 автомобилей этой модели и внедорожников Santa Fe из-за проблем с двигателем, сообщила NHTSA.

Kia отозвала в общей сложности 618.160 автомобилей модели Optima, Sorento и Sportage.