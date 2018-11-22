"Газпром" утвердил маршрут поставок по "Турецкому потоку"

"Газпром" определился с маршрутом поставки газа по "Турецкому потоку", который пройдет через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию, и уже участвует в процедуре бронирования новых трубопроводных мощностей в этих странах, пишет "Коммерсантъ".

Поставки в Болгарию и Сербию через "Турецкий поток" "Газпром» собирается начать в 2020 году, в Венгрию в 2021 году, что позволит уже с 2022 года отказаться от транзита через Украину. По сути, это маршрут "Южного потока", который в ЕС заморозили в 2014 году под давлением США. Теперь придраться к проекту сложно, подход "Газпрома" полностью соответствует законодательству ЕС. Но от политических нападок это вряд ли избавит.

Операторы Венгрии, Словакии и Австрии в конце октября уже провели аукцион на бронирование новых мощностей с октября 2022 года на семь лет. Было забронировано 4,3 млрд кубометров на входе в систему Словакии со стороны Венгрии, что должно увеличить возможности перетока газа между странами до 5 млрд кубометров в год. Также забронированы мощности на входе в систему Австрии из Словакии в объеме 3,8 млрд кубометров в год. Процедуры в рамках аукционов еще полностью не завершены, это должно произойти к марту 2019 года.

По словам источников “Ъ” на рынке, "Газпром" собирается забронировать все предложенные мощности. В самой монополии отказались от комментариев. В 2017 году она использовала точно такую же процедуру для бронирования мощностей для продолжений газопровода "Северный поток-2" в Германии, Чехии и Словакии.

Таким образом, "Газпром" собирается запустить обе нитки "Турецкого потока" в эксплуатацию уже с 2020 года (морская часть газопровода построена).

"Участие в open season означает, что "Газпром" полностью соблюдает требования ЕС и нормы Третьего энергопакета, с этой точки зрения придраться к продолжению "Турецкого потока" будет очень сложно», - полагает Мария Белова из Vygon Consulting.

Она согласна, что «Газпром» не хочет повышенного внимания к этим проектам до завершения open season.

"Политическое давление наверняка будет, особенно со стороны США, где в последние месяцы предлагалось наложить санкции на все "российские" экспортные трубопроводы", - отметила аналитик.

Впрочем, по ее мнению, возможности "соблюдать тишину" уже исчерпаны, учитывая, что до официального ввода газопровода остался всего год, пишет "Ъ".