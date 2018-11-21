СПГ из США не конкурент трубопроводному газу из РФ на европейском рынке - Газпром

Сжиженный природный газ (СПГ) из США проигрывает конкуренцию трубопроводному газу из РФ на рынке Европы, а перспективы экспорта американского топлива в регион будут в значительной степени зависеть от потенциала добычи сланцевого газа в США, сообщил в среду Газпром по итогам совета директоров.

Американский президент Дональд Трамп надеется, что вскоре Европа станет крупным покупателем СПГ из США, однако этому плану предстоит пройти испытание реальностью, говорят аналитики.

Газпром, который в 2018 году планирует побить рекорд экспорта природного газа в Европу, поставив туда около 200 миллиардов кубометров, сообщил, что в условиях благоприятной ценовой конъюнктуры на азиатском рынке в этом году американский СПГ практически не поставляется в европейские страны.

“По итогам первых десяти месяцев соотношение поставок российского трубопроводного газа и СПГ из США в европейские страны составило более 100:1”, - говорится в сообщении Газпрома.

Самые прибыльные рынки для американского СПГ находятся в Южной и Центральной Америке, Индии и на Ближнем Востоке, в то время как Европа - ближе к концу списка, учитывая относительно низкие цены и масштабные поставки газа через трубопроводы из России и Норвегии.

Экспортное крыло Газпрома - компания Газпромэкспорт допускает появление существенных объемов СПГ из США лишь при условии равнодоходности поставок американского топлива на рынках Европы и Азии, чего не ждут аналитики.

“...В целом перспективы экспорта СПГ из США в значительной мере будут зависеть от перспектив добычи сланцевого газа”, - сообщил Газпром в среду.

Монополист в экспорте трубопроводного газа из РФ считает, что перспектива добычи сланцевого газа, сырья для производства СПГ в США, характеризуется рядом неопределенностей, таких как потенциал сланцевых залежей и возможность дальнейшего совершенствования технологий для их разработки, а также мировые цены на энергоресурсы.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings ждет, что газоэкспортные мощности США к концу 2019 года достигнут 100 миллиардов кубометров, но большая часть американского топлива будет уходить на более премиальный азиатский рынок. Поставки в Европу будут осуществляться по остаточному принципу и вряд ли превысят 5-10 миллиардов кубометров в год, считает Fitch.

При этом американский СПГ будет конкурировать не только с российским газом, но и с СПГ из других регионов, а также с трубопроводным газом из других стран, считают аналитики Fitch.