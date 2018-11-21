Австралия отказалась подписывать пакт ООН по миграции

Австралия не будет подписывать разрабатываемый под эгидой ООН всемирный пакт о миграции, поскольку прописанные в документе положения могут нанести значительный ущерб успешной миграционной политике страны, говорится в совместном заявлении премьер-министра Австралии, министра внутренних дел и министра иностранных дел.

"Австралия является страной с самой успешной миграционной политикой в мире… Именно поэтому, когда нас просят подписать международные соглашения, которые, по нашему мнению, нанесут ущерб нашей успешной политике, мы отказываемся. Именно поэтому мы решили, что Австралия не подпишет всемирный пакт по миграции в середине декабря", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте австралийского правительства.

По мнению властей Австралии, готовящееся соглашение может "привести к увеличению потока нелегальной миграции" в страну и стать "инструментом тех, кто стремится подорвать исполнения эффективных законов и практик по охране границ".

Всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции был согласован государствами-членами ООН в июле этого года. Документ, который не является юридически обязывающим, нацелен на минимизацию негативных факторов миграционных процессов, защиту и интеграцию мигрантов, повышение доступности путей регулярной миграции. Пакт планируется подписать по итогам межправительственной конференции, которая пройдет 10-11 декабря в марокканском городе Марракеше.

США вышли из переговоров о соглашении еще в 2017 году, при этом президент Дональд Трамп заявил о том, что оно абсолютно несовместимо с миграционной политикой страны. Австрия отступила от соглашения в конце октября 2018 года. С аналогичными заявлениями позже выступили еще ряд стран, в частности, Чехия, Болгария, Венгрия, Польша и Израиль.