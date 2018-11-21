Последнее обновление: 21.11.2018 11:31

Избран новый глава Интерпола

Категории: Интерпол

На пост главы Интерпола сегодня, 21 ноября, избран представитель Южной Кореи. Об этом сообщила пресс-служба организации в Twitter.

Ким Чен Ян будет исполнять обязанности президента международной организации уголовной полиции следующие два года.

Его кандидатуру поддержали США.

Голосование прошло на 87-й сессии генеральной ассамблеи организации в Дубае.

Основной задачей Интерпола является объединение усилий национальных правоохранительных органов стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью. Устав организации строго запрещает заниматься вмешательством или деятельностью политического, военного, религиозного и расового характера.

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