Трамп похвалил Саудовскую Аравию за низкие цены на нефть

На фоне падения цены на нефть марки Brent почти на 7% — до 62 долларов за баррель, что является самым низким показателем за последние восемь месяцев — президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия помогла Соединенным Штатам не допустить повышения цен на нефть.

"Я не буду разрушать мировую экономику и не буду разрушать экономику нашей страны", - сказал глава Белого дома журналистам.

Ранее Трамп заявил, что США намерены оставаться надежным партнером Саудовской Аравии и после убийства журналиста Джамаля Хашукджи. При этом он допустил, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман знал об убийстве журналиста в саудовском консульстве в Стамбуле.

Президент США добавил, что ЦРУ не предоставило точных выводов о причастности властей Саудовской Аравии к убийству Хашукджи.

"Они не сделали определение. У них нет ничего определенного. Может он (Мохаммед бен Салман — ред.) это сделал (заказал убийство Хашукджи – ред.), а может нет. Мы поддерживаем Саудовскую Аравию. И еще: у меня нет никакого бизнеса с Саудовской Аравией", - добавил Трамп.

По его словам, если "разрушить" отношения США с Саудовской Аравий, то цены на нефть резко вырастут, и "Россия хотела бы это видеть".

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года жил в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание саудовского генконсульства в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.