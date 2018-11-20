Столтенберг обсудит с министрами обороны стран ЕС ситуацию вокруг ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обсудит с главами оборонных ведомств стран ЕС, которые собрались во вторник на переговоры в Брюсселе, ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

"Я также поставлю на встрече с министрами вопрос вызова, с которым мы сталкиваемся, это новая российская ракета, которая ставит договор РСМД под угрозу. В Европе нет новых американских ракет, а есть новые российские ракеты. И мы все должны призвать Россию обеспечить полное и прозрачное выполнение договора по РСМД, потому что мы не хотим новой гонки вооружений", - заявил он журналистам.

Ранее Столтенберг заявлял, что союзники по НАТО неоднократно выражали серьезную озабоченность по поводу новой российской ракетной системы, известной как 9M729 или SSC-8". Во вторник глава европейской дипломатии Федерика Могерини выразила надежду, что все еще остается возможность для переговоров по сохранению и выполнению договора РСМД.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из договора РСМД. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано прежде всего Китаю и России.